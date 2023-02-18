В Твери в аварии пострадала женщина

В Твери произошло очередное ДТП. Фото: УГИБДД по Тверской области

Вечером 17 февраля в Твери, у дома №10 на проспекте Карыткова, ВАЗ 2107 сзади врезался в Nissan Qashqai.

За рулем отечественной машины был молодой мужчина 2004 года рождения. Иномаркой управлял водителшь 1983 года рождения.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в аварии пострадала пассажирка в иностранной легковушке - женщина 1984 ода рождения. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, но от госпитализации отказалась.

Оба водителя были трезвы.