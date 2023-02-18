В Тверской области раскрыта кража из частного сарая

Полиция быстро вышла на след злоумышленника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нелидово у 48-летнего мужчины из его сарая на территории домовладения были украдены водонагреватель, металлическую посуду и детский самокат. Причем кража произошла в тот момент, когда вам хозяин был в доме.

В полиции он пояснил, что неизвестный злоумышленник взломал навесной замок входной двери сарая.

Полиция быстро вышла на след подозреваемого в преступлении.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции установлена причастность к совершению кражи 60-летнего местного жителя, - сообщили подробности в пресс-службе областного УМВД.

В полиции фигурант сознался в краже, и рассказал, что похищенное имущество сдал в один из пунктов приёмки металла, а полученные деньги уже потратил.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по данной статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.