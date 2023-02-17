В Тверской области назначен новый прокурор Весьегонского района

Младший советник юстиции Оксана Михайлова Фото: прокуратура Тверской области

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 17 февраля 2023 года на должность прокурора Весьегонского района назначена младший советник юстиции Оксана Михайлова.

Оксана Михайлова в 2009 году окончила Саратовскую государственную академию права по специальности юриспруденция.

- В прокуратуре Тверской области проходит службу с 3 марта 2009 года помощником, старшим помощником прокурора города Осташкова, старшим помощником Осташковского межрайонного прокурора, с февраля 2022 занимала должность заместителя прокурора Старицкого района, - сообщили в областной прокуратуре.