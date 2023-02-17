В Тверской области в суды направлены 80 исков о лишении водительских прав лиц, страдающих заболеваниями

В суды направлены 80 исков о лишении водительских прав Фото: Виктория ТУШКОВА

УГИБДД России по Тверской области совместно с районными прокуратурами продолжает работу по прекращению права на управление транспортными средствами и изъятии водительских удостоверений у граждан, имеющих медицинские противопоказания.

В результате совместной работы Госавтоинспекции и органов прокуратуры в 2022 году судами удовлетворены 65 исков о лишении водительских прав лиц, страдающих заболеваниями, связанными с употреблением алкоголя или психоактивных веществ, и состоящих на учёте у нарколога и психиатра.

Водительские удостоверения сданы в экзаменационные подразделения Госавтоинспекции.

В 2023 году в суд направлено уже более 80 аналогичных исков.

- Причины, по которым эти граждане сумели получить водительские удостоверения, разные: кто-то начал злоупотреблять алкоголем или принимать наркотики после того, как стал водителем; кто-то сумел скрыть свой диагноз при прохождении медицинской комиссии и получении медицинского заключения; кто-то воспользовался услугами недобросовестной медицинской комиссии, - объяснили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.