Молоковское ДРСУ в Тверской области оштрафовали за неубранный снег с мостов и пешеходных переходов

Коммунальные организации штрафованы за неубранный снег на дорогах Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратурой Молоковского района в ходе проверки выявлены нарушения со стороны ООО "ДОРСТРОЙМОЛОКОВО" и АО "Молоковское ДРСУ", осуществляющих обслуживание дорог общего пользования.

С пешеходных переходов и мостов вовремя не убран снег, образовались снежные валы высотой до 90 см, на проезжей части - обледенение, обработка противогололедными материалами не проведена.

По результатам проверки прокурором района в отношении руководителей предприятий вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении. Виновные оштрафованы на 20 000 и 21 000 рублей, соответственно.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.