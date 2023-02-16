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НовостиОбщество16 февраля 2023 11:27

Молоковское ДРСУ в Тверской области оштрафовали за неубранный снег с мостов и пешеходных переходов

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Коммунальные организации штрафованы за неубранный снег на дорогах

Коммунальные организации штрафованы за неубранный снег на дорогах

Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратурой Молоковского района в ходе проверки выявлены нарушения со стороны ООО "ДОРСТРОЙМОЛОКОВО" и АО "Молоковское ДРСУ", осуществляющих обслуживание дорог общего пользования.

С пешеходных переходов и мостов вовремя не убран снег, образовались снежные валы высотой до 90 см, на проезжей части - обледенение, обработка противогололедными материалами не проведена.

По результатам проверки прокурором района в отношении руководителей предприятий вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении. Виновные оштрафованы на 20 000 и 21 000 рублей, соответственно.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.