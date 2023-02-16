Под Тверью наполовину выполнены работы по рекультивации мусорной свалки на Бежецком шоссе

Продолжаются работы по рекультивации свалки. Фото: ПТО

На 13 км Бежецкого шоссе недалеко от Твери в рамках нацпроекта «Экология» продолжается работа по рекультивации свалки твердых коммунальных отходов.

- На данный момент на объекте завершено более половины запланированных проектом работ, - проинформировала пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что сейчас на свалке проводится технический этап рекультивации. Он включает в себя разработку технологических и строительных мероприятий, конструкционных решений по устройству защитных экранов для основания и поверхности свалки, сбора, очистки и утилизации биогаза, сбора и обработки фильтрата и поверхностных сточных вод.

В Тверской области также рекультивированы две несанкционированные свалки в Нелидово и Кимрах.

Напомним, что в регионе при губернаторе Игоре Рудене с 2019 года проводится муосрная реформа - комплекс мероприятий по обращению с ТКО.