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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 15:51

В Ржеве мужчина украл и выбросил букет цветов за 2300 рублей

Злоумышленника задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Злоумышленника задержала полиция

Злоумышленника задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ржеве неизвестный мужчина, находясь в торговом павильоне, похитил букет цветов стоимостью 2 300 рублей.

Полицейские установили, что злоумышленник заказал букет для того, чтобы помириться с женой. Когда композиция была готова, посетитель вышел с ней на улицу, якобы за деньгами, оставленными в машине, пообещав флористу вернуться и оплатить букет. Но, выйдя за дверь магазина, скрылся.

Фигуранта задержали. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Ржева. Мужчина сообщил, что оплатить букет у него не было денег. Цветы он выбросил, так и не подарив жене.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело.