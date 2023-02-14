Представители старшего поколения подготовили для военнослужащих теплые вещи Фото: Тверская городская Дума

В Твери завершается всероссийская акция «Тепло для героя», которая проходит в рамках федерального партийного проекта «Старшее поколение». К ней присоединились многие тверские общественные организации.

Представители старшего поколения подготовили для военнослужащих теплые вещи, в том числе связанные своими руками, письма со словами поддержки, собрали детские рисунки.

В Центральном районе Твери в акции «Тепло для героя» приняли участие представители советов ветеранов, организаций, объединяющих детей войны, члены клубов пенсионеров и советов органов местного самоуправления.

Продолжается сбор гуманитарной помощи на Донбасс. Необходимая помощь оказывается конкретным подразделениям по запросам (от продуктов и бытовых средств до автомобилей и квадрокоптеров) и доставляется на передовую. Принять участие в работе может любой желающий.