Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 февраля 2023 15:28

В Твери завершается всероссийская акция «Тепло для героя»

В ней приняли участие тверские общественные организации
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Представители старшего поколения подготовили для военнослужащих теплые вещи Фото: Тверская городская Дума

Представители старшего поколения подготовили для военнослужащих теплые вещи Фото: Тверская городская Дума

В Твери завершается всероссийская акция «Тепло для героя», которая проходит в рамках федерального партийного проекта «Старшее поколение». К ней присоединились многие тверские общественные организации.

Представители старшего поколения подготовили для военнослужащих теплые вещи, в том числе связанные своими руками, письма со словами поддержки, собрали детские рисунки.

В Центральном районе Твери в акции «Тепло для героя» приняли участие представители советов ветеранов, организаций, объединяющих детей войны, члены клубов пенсионеров и советов органов местного самоуправления.

Продолжается сбор гуманитарной помощи на Донбасс. Необходимая помощь оказывается конкретным подразделениям по запросам (от продуктов и бытовых средств до автомобилей и квадрокоптеров) и доставляется на передовую. Принять участие в работе может любой желающий.