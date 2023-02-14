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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 10:36

Житель Ржева перевел мошенникам 599 000 рублей

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина стал жертвой интернет-мошенников

Мужчина стал жертвой интернет-мошенников

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратился 43-летний житель Ржева и сообщил, что увидел в Интернете рекламу о продаже акций крупной энергетической компании. С целью получения прибыли мужчина зарегистрировался на сайте.

Позже ему стали поступать телефонные звонки с различных абонентских номеров от неизвестного. Действуя по его указанию, заявитель перевел на сторонние банковские счета 599 тысяч рублей. Догадавшись об обмане, мужчина обратился в полицию.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.