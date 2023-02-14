В Тверской области 14 февраля коронавирусом заразился 221 человек

В регионе продолжается вакцинация от ковида.

По данным на 14 февраля в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболел ещё 221 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 181 727 человек. 177 493 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 463 121, в том числе за последние сутки –2122.

2772 человек скончался. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.