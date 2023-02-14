В Тверской области на развитие туризма направят свыше 700 млн рублей из федерального бюджета

Поток туристов в наш регион, по данным областного правительства, растет. Фото: ПТО

Правительством РФ принято решение о выделении более 11 млрд рублей регионам на развитие туризма. Поддержку получат регионы, которые выиграли конкурсные отборы 2022-го на текущий год. Тверской области направят свыше 700 млн рублей.

Как пояснила пресс-служба областного правительства, из этих средств 455,5 млн рублей выделят на реализацию региональной программы по проектированию туристского кода центра городов Тверь и Торопец.

Еще более 105,3 млн - на субсидии предпринимателям, занимающимся развитием туристской инфраструктуры и туробъектов.

Также свыше 143,8 млн рублей будет выделено на поддержку общественных инициатив - это гранты на создание частных музеев, обустройство детских и спортивных зон, развитие туристических маршрутов.

По данным областного правительства, в 2022-ом регион посетили свыше 2,6 млн туристов - в два раза больше, чем было, к примеру, в 2016-м. А общий турпоток в Верхневолжье за последние четыре года составил 9,5 миллиона человек.

- Сфера туризма имеет ключевое значение для комплексного развития региона, создания рабочих мест, модернизации экономики, увеличения доходной части областного бюджета, - считает губернатор Игорь Руденя.