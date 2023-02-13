В микрорайоне Мамулино Твери несколько собак погибли, съев отраву на прогулке

Авторы поста призывают владельцев пострадавших собак объединиться и написать на догхантеров заявление в полицию. Фото: Тимур ХАНОВ.

В тверском микрорайоне Мамулино несколько собак отравились на прогулке. Местные жители, владельцы собак, считают, что отраву разбрасывают сознательно.

"В ночь с 9.02 на 10.02 большое количество собак, гулявших в поле у новой школы отравились", - гласит сообщение в группе "Подслушано в Мамулино". - "Кого-то откачивали капельницами и другими манипуляциями, некоторые из собак погибли…"

В комментариях к записи сообщают, что спасти не удалось как минимум четырёх собак. А также о том, что в частном секторе неподалёку домашняя овчарка также подобрала отраву и погибла.

Авторы поста призывают владельцев пострадавших собак объединиться и написать на догхантеров заявление в полицию.