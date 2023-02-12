На трассе М-10 в Тверской области молодая девушка на "Ладе" врезалась в столб

ДТП на трассе М-10 "Россия" Фото: УГИБДД Россия по Тверской области

ДТП произошло 12 февраля на 301 км трассы М-10 "Россия" в Вышневолоцком городском округе Тверской области.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 25-летний водитель на автомобиле "Мазда" буксировал автомобиль "Лада Приора" под управлением 20-летней девушки. При буксировке водитель "Приоры" не справилась с управлением и врезалась в столб.

Пострадавшую доставили в Вышневолоцкую ЦРБ. Признаков алкогольного опьянения у водителей нет.