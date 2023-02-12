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НовостиОбщество12 февраля 2023 11:04

Полиция разыскала пропавших в Тверской области девочек-подростков

Проводится проверка
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Пропавших девочек разыскала полиция

Пропавших девочек разыскала полиция

Фото: Виктория ТУШКОВА

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетних девочек, 2009 и 2010 годов рождения.

12 февраля они покинули "Мой семейный центр" Кашинского городского округа и Калязинского района. Были организованы поиски.

Спустя несколько часов местонахождение девочек установлено сотрудниками полиции. В ближайшее время несовершеннолетних опросит следователь Следственного комитета. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.