В детском саду Тверской области обнаружили молочные продукты со стеринами

Молочные продукты не прошли проверку качества Фото: Евгения ГУСЕВА

Образцы молочной продукции были отобраны в дошкольных образовательных учреждениях Тверской области. Исследование проб провели в Тверской межобластной ветлаборатории.

В пробах сыра "Российский", произведенном в Тверской области (место отбора - детский сад в Бологовском районе) по результатам исследований были обнаружены растительные стерины: бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.