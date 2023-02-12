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НовостиОбщество12 февраля 2023 8:37

В детском саду Тверской области обнаружили молочные продукты со стеринами

Исследование провели в лаборатории
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Молочные продукты не прошли проверку качества

Молочные продукты не прошли проверку качества

Фото: Евгения ГУСЕВА

Образцы молочной продукции были отобраны в дошкольных образовательных учреждениях Тверской области. Исследование проб провели в Тверской межобластной ветлаборатории.

В пробах сыра "Российский", произведенном в Тверской области (место отбора - детский сад в Бологовском районе) по результатам исследований были обнаружены растительные стерины: бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.