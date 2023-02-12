В Тверской области 12 февраля коронавирусом заразились 230 человек

В регионе наблюдается всплеск заболеваемость Фото: ПТО

По данным на 12 февраля 2023 года в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели 230 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 181 272 человека. 177 142 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 460 911, в том числе за последние сутки – 413.

2772 человек скончались. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.