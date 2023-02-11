Ещё одного медвежонка скоро привезут в Центр спасения медвежат-сирот Тверской области

Малыш ещё совсем крошечный и даже не открыл глазки. Фото: Управление ветеринарии Вологодской области

Ещё одного медвежонка скоро привезут в Центр спасения медвежат-сирот учёных Пажетновых, что в Торопецком районе Тверской области. Косолапого кроху нашли в пустой берлоге в лесах Вологодской области.

В управлении ветеринарии Вологодской области рассказывают: услышав шум от лесозаготовки, мама-медведица вышла из спячки и убежала. Медвежонок остался один. Он ещё совсем малыш, весит чуть больше килограмма и даже не открыл глазки.

Местные специалисты-охотоведы медвежонка обогрели, накормили, и подготовили к переезду к нам, в Центр спасения медвежат-сирот, ведь выходить и вырастить такого медвежонка, чтобы он стал полноправным лесным жителем, могут только здесь. Совсем скоро центр пополнится новым постояльцем.