В Тверской области на утро 11 февраля выявлено ещё 208 случаев коронавируса

Ковид вновь переходит в наступление. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки, по состоянию на утро 11 февраля 2023 года, в Тверской области выявлено ещё 208 случаев коронавируса. Число заболевших COVID-19 в регионе продолжает расти ежедневно: вчера, 10 февраля, было зарегистрировано 157 случаев, 9 февраля - 121 случай, 8 февраля - 86 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 181 042 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

За последние сутки:

3 человека госпитализированы;

51 человек выздоровел (с начала пандемии - 177 082 чел.);

0 человек скончались (с начала пандемии 2772).

1188 человек продолжают оставаться под наблюдением врачей.

Больше всего случаев коронавируса с начала пандемии зарегистрировано в Твери (61 824 случая), Конаковском районе (13 909), Ржеве (9375), Калининском районе (7851), Вышневолоцком городском округе (7382).

Единый номер горячей линии Минздрава Тверской области - 122.