В Твери таксист украл 5000 рублей с банковской карты пассажирки

Не теряйте бдительности! Фото: Олег ЗОЛОТО

В Твери к полицейским обратилась 65-летняя женщина, которая сообщила, что внезапно обнаружила в мобильном банковском приложении сообщение о списании с карты пяти тысяч рублей. Заявительница была уверена, что данную банковскую операцию не совершала.

Оперативники установили: к краже причастен 32-летний водитель такси, который подвозил пенсионерку накануне. Как рассказала женщина, она не смогла самостоятельно оплатить услугу через мобильное приложение и отдала телефон водителю, чтобы он перевёл себе оплату - 140 рублей.

- Мужчина был доставлен в УМВД России по городу Твери, где сознался в содеянном и сообщил, что совершил хищение 5000 рублей путём перевода денежных средств на банковскую карту родственницы, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тверской области. - Следователем возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Отметим, что максимальная санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.