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НовостиОбщество10 февраля 2023 17:11

В Твери собирают книги для библиотек Донбасса

Акция проходит до 14 февраля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Акция проходит в библиотеках города

Акция проходит в библиотеках города

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Твери, в преддверии Международного дня книгодарения, который отмечается 14 февраля, проходит книжная акция "Дарите книги с любовью".

Желающие могут принести книги на русском языке в любую библиотеку города.

- Принимается художественная, научно-популярная, учебная, справочная литература. Книги должны быть новыми или в очень хорошем состоянии, - сообщает пресс-служба администрации Твери.

Собранная литература будет передана в библиотеки Донбасса. Торжественное мероприятие состоится 14 февраля в 12:00 в Михайловском зале Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена.

Телефоны для справок: 34-82-14, 34-29-20.