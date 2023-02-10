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НовостиОбщество10 февраля 2023 15:42

УФАС Тверской области признало ненадлежащей рекламу по списанию долгов

Выдано предписание на прекращение
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Реклама о списании долгов признана ненадлежащей

Реклама о списании долгов признана ненадлежащей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Тверским УФАС России рассмотрено дело, возбужденное по факту размещения юридической организацией ненадлежащей рекламы услуг по списанию долгов.

- Комиссия пришла к выводу, что использование формулировки "списание долгов" может создать у потребителя ошибочное ощущение легкости данной процедуры, ошибочное представление о возможности без финансовых и временных затрат полностью избавиться от долгов, - уточнили в ведомстве.

По мнению комиссии, проблема с долгами может быть решена исключительно в рамках законодательства о банкротстве.

Действия организации признаны нарушающими требования части 7 статьи 5 Федерального закона "О рекламе", а сама реклама - ненадлежащей.

Обществу выдано предписание о прекращении нарушения.