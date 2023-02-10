УФАС Тверской области признало ненадлежащей рекламу по списанию долгов

Реклама о списании долгов признана ненадлежащей
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Тверским УФАС России рассмотрено дело, возбужденное по факту размещения юридической организацией ненадлежащей рекламы услуг по списанию долгов.
- Комиссия пришла к выводу, что использование формулировки "списание долгов" может создать у потребителя ошибочное ощущение легкости данной процедуры, ошибочное представление о возможности без финансовых и временных затрат полностью избавиться от долгов, - уточнили в ведомстве.
По мнению комиссии, проблема с долгами может быть решена исключительно в рамках законодательства о банкротстве.
Действия организации признаны нарушающими требования части 7 статьи 5 Федерального закона "О рекламе", а сама реклама - ненадлежащей.
Обществу выдано предписание о прекращении нарушения.