УФАС Тверской области признало ненадлежащей рекламу по списанию долгов

Реклама о списании долгов признана ненадлежащей Фото: Мария ЛЕНЦ

Тверским УФАС России рассмотрено дело, возбужденное по факту размещения юридической организацией ненадлежащей рекламы услуг по списанию долгов.

- Комиссия пришла к выводу, что использование формулировки "списание долгов" может создать у потребителя ошибочное ощущение легкости данной процедуры, ошибочное представление о возможности без финансовых и временных затрат полностью избавиться от долгов, - уточнили в ведомстве.

По мнению комиссии, проблема с долгами может быть решена исключительно в рамках законодательства о банкротстве.

Действия организации признаны нарушающими требования части 7 статьи 5 Федерального закона "О рекламе", а сама реклама - ненадлежащей.

Обществу выдано предписание о прекращении нарушения.