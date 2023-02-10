Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 февраля 2023 8:32

В Тверской области мужчина избил знакомого из ревности к сожительнице

И получил 200 часов обязательных работ
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчину отправили на обязательные работы по решению суда

Мужчину отправили на обязательные работы по решению суда

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Прокуратурой Старицкого района поддержано государственное обвинение в отношении 56-летнего местного жителя. Он обвиняется в причинении легкого вреда здоровью.

Вечером, 2 июня 2022 года, мужчина пошел искать свою сожительницу и заметил женщину в гостях у знакомого. Приревновав ее, подсудимый поднял с земли деревянный брус и ударил знакомого по голове.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 200 часов обязательных работ.

Приговор суда вступил в законную силу.