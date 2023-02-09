В Твери сквер на набережной Афанасия Никитина благоустроят за 9,6 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Твери объявлен конкурс по поиску подрядчика для благоустройства сквера на набережной Афанасия Никитина. Цена контракта - 9 млн 603 тыс 540 рублей. Лот размещен на сайте Госзакупок департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит отремонтировать дорожки на участке от Нового Волжского моста до Речного вокзала (положить новый асфальт), провести ремонт бортовых камней и колодцев, благоустройство территории.

Работы необходимо начать 14 апреля и завершить не позднее 5 июня 2023 года.