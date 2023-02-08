В школах Твери проходят мероприятия к Дню науки Фото: администрация Твери

В школах Твери проходят мероприятия к Дню науки. Праздник отмечается 8 февраля. Для школьников проходят интерактивные занятия, викторины, конференции, классные часы.

В МОУ "Тверской лицей" педагоги и учащиеся проводят мастер-классы, лекции, практические занятия. В рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" "Тверскому лицею" было передано оборудование для исследований по биологии, химии, минералогии в лабораторных и полевых условиях.

- Мероприятия к Дню науки в школах проводятся ежегодно. Это способствует привлечению внимания учащихся к научному прогрессу, поисковой работе и самостоятельным научным исследованиям, - отметили в пресс-службе администрации города.