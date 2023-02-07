Житель Твери пытался убить двоих знакомых канцелярским ножом

Расследование уголовного дела завершено Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери регионального СКР завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1984 года рождения. Его обвиняют в покушении на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, 5 августа 2022 года четверо мужчин выпивали на берегу Волги в районе Мигаловской набережной, между тремя из них произошла ссора и двое начали избивать подозреваемого. Избитый мужчина пошел домой, взял канцелярский нож и нанес удары в шею двум обидчикам. Потерпевших доставили в больницу.

Следствием собрано достаточно доказательств преступления, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.