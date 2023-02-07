Ржевскому отделу полиции представили нового руководителя

На должность назначен подполковник полиции Алексей Рыбаков Фото: УМВД России по Тверской области

Заместитель начальника Управления МВД России по Тверской области - начальник Следственного управления полковник юстиции Артём Степаньков посетил МО МВД России "Ржевский" и представил личному составу отдела нового руководителя.

Приказом начальника УМВД России по Тверской области на должность назначен подполковник полиции Алексей Рыбаков.

Алексей Владимирович в органах внутренних дел служит с 2003 года. Профессиональную карьеру выпускник Московского университета МВД России начал с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОВД Нелидовского района, в 2017 году возглавил данное подразделение. С мая 2021 года занимал должность начальника полиции межмуниципального отдела "Ржевский".