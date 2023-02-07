В Тверской области 9500 человек болеют ОРВИ

В Тверской области 9500 человек болеет ОРВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом.

На пятой календарной неделе 2023 года в регионе выявлено 9500 случаев ОРВИ. Это ниже уровня недельного расчетного эпидемического порога по совокупному населению на 28%.

- Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена преимущественно респираторными вирусами гриппозной и не гриппозной этиологии (грипп А (H1N1), грипп В), РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы и др., - сообщают в ведомстве.

Привито более 580 000 населения области.