Тверской театр кукол возглавил известный актёр, сценарист и режиссёр Виталий Салтыков

Виталий Салтыков - российский актёр театра и кино, режиссер, сценарист. Фото: Министерство культуры Тверской области

В Тверском государственном театре кукол новый директор - им стал российский актёр театра и кино, режиссер, сценарист и телеведущий Виталий Салтыков. О назначении сообщает Министерство культура Тверской области.

Виталий Салтыков сменил в должности Александра Кокошко, руководившего театром с 2012 года.

Новый руководитель кукольного театра прокомментировал своё назначение. «Тверской театр кукол имеет интереснейшую историю. Театр начал свою жизнь в те дни, когда до Победы в Великой Отечественной войне оставалось совсем немного. Театр практически ровесник Победы. И очень символично, что здание театра находится именно на проспекте Победы. Сегодня наша страна столкнулась с очень серьёзными вызовами, в том числе и в культурном пространстве. И здесь тоже идёт настоящая битва. Мы сделаем все, чтобы в этом противостоянии победить... Мне хотелось бы, чтобы наш театр стал одной из самых главных и любимых достопримечательностей Тверской земли. То есть, чтобы говорили: «Будешь в Твери, непременно посети театр кукол!» - говорит Виталий Салтыков.

СПРАВКА «КП»

Виталий Викторович Салтыков родился в 1970 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова, прошёл обучение в Открытой Школе Бизнеса.

Имеет опыт работы и сотрудничества с театрами: ТЮЗом им. А.А. Брянцева, театром «Приют комедианта», «Театром им. В.Ф. Комиссаржевской», ФМД-театром, «Апартэ» и другими. Основал и руководил Театром им. И.С. Шмелёва в Москве.

Роли в фильмах: «Империя под ударом» (революционер), сериал «Сплит» (главная роль - Михаил Розанов), «Лабиринты разума» (Альберт), и других.

Режиссер и сценарист: «Куда течёт море» (картина вошла в ТОП-10 финалистов международного фестиваля короткометражного кино Manhattan Short Film Festival) и «Чувствовать» (участник основного конкурса Шанхайского международного кинофестиваля).

Спектакль Виталия Салтыкова «Шмелёв. Редкости. Мел» в 2014 году занял первое место на фестивале «Левый берег».

В 2015 постановка Салтыкова «Бал у Чинизелли» Санкт-Петербургского цирка на Фонтанке была выдвинута на соискание международной премии «Мастер» в номинации «Лучшая цирковая режиссура». Спектакль создавался в сотворчестве с народным артистом РФ Вячеславом Полуниным. А в 2016 году Виталий Салтыков поставил цирковое шоу «Пусть всегда будет солнце». Это был бенефис знаменитого Солнечного клоуна, народного артиста СССР Олега Попова.

Виталий Салтыков много работает в создании шоу-программ. В его багаже более 15 масштабных мультимедийных шоу, в которых приняли участие артисты со всего мира.

Лауреат премии им. В. Стржельчика, Приз зрительских симпатий общества «Театрал», Гран-при Фестиваля Русского искусства в г. Ницца, Лауреат премий «Золотой Софит» и «Золотая Маска».

В этом году выходит на экраны полнометражный фильм Виталия Салтыкова «Счастье» с участием Анны Уколовой, Инги Оболдиной, Татьяны Рябоконь и другими.