В Торопце выявлены нарушения при содержании дорог в зимний период

Проверку содержания дорог провела прокуратура Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Торопецкого района в ходе проверки выявлены нарушения при обеспечении безопасности дорожного движения в зимний период в связи с неудовлетворительным содержанием дорог в Торопце.

Установлено, что на улицах К. Маркса, Советской и Еременко не убраны снежные валы, на покрытии проезжей части дороги по улице Советской имеются ледяные отложения, с левой стороны по ходу движения от улицы Окружной в сторону улицы Шевченко обочина дороги завалена снегом.

Руководству МУП ГТ "Жилкомунуслуги" внесено представление, которое удовлетворено, выявленные нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.