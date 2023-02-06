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НовостиОбщество6 февраля 2023 9:30

В Торопце выявлены нарушения при содержании дорог в зимний период

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Проверку содержания дорог провела прокуратура

Проверку содержания дорог провела прокуратура

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Торопецкого района в ходе проверки выявлены нарушения при обеспечении безопасности дорожного движения в зимний период в связи с неудовлетворительным содержанием дорог в Торопце.

Установлено, что на улицах К. Маркса, Советской и Еременко не убраны снежные валы, на покрытии проезжей части дороги по улице Советской имеются ледяные отложения, с левой стороны по ходу движения от улицы Окружной в сторону улицы Шевченко обочина дороги завалена снегом.

Руководству МУП ГТ "Жилкомунуслуги" внесено представление, которое удовлетворено, выявленные нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.