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НовостиЗвезды5 февраля 2023 16:10

В Твери открылась выставка истории пряника

Экспозиция работает до 26 февраля
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Вот такая красивая пряничная доска. Фото: VK: Музей Тверского быта

Вот такая красивая пряничная доска. Фото: VK: Музей Тверского быта

Выставка «Ай да пряник, вкусен да сладок!» до 26 февраля работает в холле Детского зала библиотеки имени Герцена. «Здесь можно увидеть реплики старинных тверских пряничных досок, посуду, ёмкости для хранения продуктов и, конечно, яркие пряники!»- сообщают организаторы.

Тверской пряник – это традиционное и любимое лакомство, которому больше 400 лет. Прямоугольной формы, небольшой, сплюснутый, со скруглёнными каймой по бокам Умеренно сладкое тесто, фруктовая начинка и мёд делают тверской пряник вкусной и полезной сладостью, которое подают к застолью или в качестве памятного сувенира.

Вход сюда свободный.

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