В Весьегонске полицейские задержали сани, гружёные ворованным металлом

Воришки металла не ушли от полицейских. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

При патрулировании улиц Весьегонска Тверской области сотрудники ППС заметили двух мужчин, которые везли сильно нагруженные сани. Оказалось, сто гружены они металлом. Полицейские поинтересовались у них откуда они и куда направляются. Не получив внятных ответов, доставили мужчин в отделение полиции.

Как сообщает пресс-служба УМВД региона, в полиции выяснилось, что мужчинам 24 и 45 лет, оба ранее судимы.

Металл был похищен из сушильного цеха законсервированного местного предприятия. Причиненный ущерб оценён в 23 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчин правоохранители сейчас проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.