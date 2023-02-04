В Тверской группе в соцсети можно увидеть интересную дореволюционную тетрадь

Обложка уникальной тетради. Фото: VK/Букинист «Что делать?» (Тверь)

«Красота какая! У нас неожиданно появилась дореволюционная школьная тетрадь по арифметике, которая принадлежала Леле Оппенгейм. Датирована она 29 октября 1912 года. В конце тетради — расписание годовых испытаний (экзаменов)», - такой пост выложен в группе «Букинист «Что делать?» (Тверь)».

Пост сопровождается фотографиями тетради: обложка, несколько листов. Можно посмотреть и порешать примеры, которые решала школьница Леле Оппенгейм.

А можно вспомнить, что В. С. Гербач, чья подпись и рука изображены на обложке — это Василий Степанович Гербач, известный автор учебников по скорописи, пособиям по письму, и тетрадей-прописей, которые и сейчас, для желающих писать красиво, весьма актуальны.

Такие тетради есть у многих коллекционеров России, но в Твери о ней заявляют впервые.