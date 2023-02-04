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НовостиПроисшествия4 февраля 2023 7:41

МЧС предупреждает, в Тверской области могут произойти аварии на электросетях

Причины – изношенность линий электропередач
Олег ХАДАЕВ
Электросети требуют повышенного внимания.

Электросети требуют повышенного внимания.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Главное управление МЧС России по Тверской области, в своих прогнозах о вероятности ЧП в течении 4 февраля, не исключает аварии на электрических сетях.

Наибольший риск таких происшествий возможен в девяти муниципальных образованиях. В этих районах в готовности 20 дежурных бригад.

По две в Торопце, Андреаполе, Осташкове и Калязине. По одной в Максатихе, Рамешках и Калининском районе. Три бригады в Конаково и шесть в Бежецке.

Причиной называется изношенность линий электропередач.

Высока вероятность и происшествий на объектах ЖКХ. Особенно в Вышнем Волочке, Торжке, Кимрах, Ржеве и Твери.

Причины – износ водопроводных сетей – 72,72% и канализационных сетей – 81,31%.

Ситуацию усугубляет и пришедшее сегодня, 4 февраля, в Тверскую область похолодание.