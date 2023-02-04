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НовостиОбщество4 февраля 2023 6:57

СКР по Тверской области начал проверку сообщения в соцсетях о некачественной реконструкции путепровода в Вышнем Волочке

Ранее оценку работам дало Тверской отделение Общероссийского народного фронта
Олег ХАДАЕВ
Кадр с видео Народного фронта о посещении путепровода. Фото: Народный Фронт | Тверская область

Кадр с видео Народного фронта о посещении путепровода. Фото: Народный Фронт | Тверская область

«Следствием проверяется информация соц медиа о ненадлежащей организации работ при реконструкции путепровода», - с этого начинается сообщение в телеграмм-канале СКР по Тверской области.

Следователи сообщают, что изучая соцсети ими выявлена информация о ненадлежащей организации работ при реконструкции путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке.

В итоге следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области начали проверку изложенных фактов.

Напомним, ранее Тверское отделение Общероссийского народного фронта на своей странице в соцсети выложило пост о проверке путепровода главным экспертом по ЖКХ от Народного фронта Светланой Калининой, где качество реконструкции подверглось критике.