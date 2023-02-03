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НовостиОбщество3 февраля 2023 14:40

"Контроль трезвости" проведет Госавтоинспекция на территории Тверской области

Рейд пройдет с 3 по 5 февраля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
ГИБДД проведет "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

ГИБДД проведет "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". Рейд состоится с 3 по 5 февраля.

На дорогах Верхневолжья инспекторы проверят водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей сообщать информацию о водителях,которые ведут себя на дороге неадекватно и могут находиться в состоянии опьянения. Информацию необходимо сообщать по телефонам дежурной части: "02" или "102".