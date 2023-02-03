В Тверской области за три года работы "Транспорта Верхневолжья" в синих автобусах совершено свыше 250 млн поездок

Синие автобусы с надписью "Транспорт Верхневолжья" начали курсировать в регионе с 2020 года в Твери. Фото: Александр ЖМУЛИН

3 февраля исполнилось три года с момента запуска в Тверской области новой системы пассажирских перевозок под брендом «Транспорт Верхневолжья». Накануне губернатор Игорь Руденя провел совещание, посвященное итогам этой работы и задачам на перспективу.

Напомним, что началось внедрение новой модели общественного транспорта в регионе с Твери и окружающего ее Калининского района. Синие автобусы постепенно заменили троллейбусы и маршрутки.

Сегодня автобусы с надписью «Транспорт Верхневолжья» возят пассажиров также в Ржевской, Кимрской, Конаковской, Старицкой и Зубцовской агломерациях.

По мнению Игоря Рудени, распространение единой модели пассажирских перевозок в этих муниципалитетах позволило повысить удобство, комфорт и безопасность транспортных услуг.

Глава Старицкого округа Сергей Журавлев отметил оперативное реагирование на обращения жителей, касающиеся повышения качества работы общественного транспорта: изменения маршрутов, времени рейсов и других.

Игорь Руденя подчеркнул – с учетом пожеланий граждан необходимо продолжить совершенствование системы пассажирских перевозок. К примеру, регулировать расписание автобусов в праздничные дни, когда, например, требуется продлить период работы общественного транспорта.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, в 2022 году жители и гости региона совершили в автобусах общественного транспорта более 108 млн поездок, из них почти 18 млн – по льготным проездным билетам, 1,3 млн - по школьным.

Всего с момента внедрения новой модели в регионе проездом в синих автобусах пассажиры воспользовались свыше 250 млн раз. На Тверь и Калининский район пришлось более 231 млн поездок. В Ржеве услугами «Транспорта Верхневолжья» воспользовались 10,1 млн раз, в Кимрах – более 7,7 млн раз, в Старице - свыше 332,7 тыс. раз, в Зубцове – 223,4 тыс., в Конаково – около 1,9 млн.

При этом доля безналичных платежей составила 87,1%.

Планируется дальнейшее распространение новой системы пассажирских перевозок в муниципалитетах Верхневолжья.