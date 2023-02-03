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НовостиОбщество3 февраля 2023 10:28

102 года исполнилось участнице Великой Отечественной войны Марии Федюниной

С днем рождения жительницу Твери поздравил губернатор Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
102 года исполнилось участнице Великой Отечественной войны Марии Федюниной

102 года исполнилось участнице Великой Отечественной войны Марии Федюниной

Фото: ПТО

3 февраля 102 года исполнилось участнице Великой Отечественной войны Марии Михайловне Федюниной. С днем рождения жительницу Твери поздравил губернатор Игорь Руденя.

- В Тверской области гордятся вашим поколением, завоевавшим Великую Победу в мае 1945 года. Вы для нас ориентир – мужества, трудолюбия, патриотизма», – отмечено в телеграмме от имени Игоря Рудени.

Мария Михайловна родилась в Москве. В годы Великой Отечественной войны служила в санитарном батальоне 3-й ударной армии, дошла до Германии. После войны переехала с мужем в Калинин - трудилась на заводе, работала портнихой на швейной фабрике.

Мария Михайловна воспитала сына и двух дочерей, у нее есть внучка, 4 внуков, 9 правнуков и 4 праправнуков.