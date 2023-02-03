102 года исполнилось участнице Великой Отечественной войны Марии Федюниной Фото: ПТО

3 февраля 102 года исполнилось участнице Великой Отечественной войны Марии Михайловне Федюниной. С днем рождения жительницу Твери поздравил губернатор Игорь Руденя.

- В Тверской области гордятся вашим поколением, завоевавшим Великую Победу в мае 1945 года. Вы для нас ориентир – мужества, трудолюбия, патриотизма», – отмечено в телеграмме от имени Игоря Рудени.

Мария Михайловна родилась в Москве. В годы Великой Отечественной войны служила в санитарном батальоне 3-й ударной армии, дошла до Германии. После войны переехала с мужем в Калинин - трудилась на заводе, работала портнихой на швейной фабрике.

Мария Михайловна воспитала сына и двух дочерей, у нее есть внучка, 4 внуков, 9 правнуков и 4 праправнуков.