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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 10:10

В доме на улице Ерофеева в Твери разрушается фундамент, а по фасаду пошли трещины

СК проводит проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
СК проводит проверку факту разрушения дома на улице Ерофеева в Твери Фото: СУ СК РФ по Тверской области

СК проводит проверку факту разрушения дома на улице Ерофеева в Твери Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Московским межрайонным следственным отделом Твери регионального СКР организовано проведение доследственной проверки по факту разрушения дома на улице Ерофеева.

Обращение по данной проблеме опубликовала в соцсети местная жительница. Женщина рассказала, что люди живут в небезопасных условиях. Фундамент дома постепенно разрушается, по фасаду пошли трещины.

Следователь СКР выехал по адресу, опросил жильцов, осмотрел дом.

- По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тверской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Валерия Павлова.