Молодежь Тверской области приглашают поучаствовать во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов "Большие вызовы"

На конкурс до 15 февраля каждый участник должен представить свой проект Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В рамках совместной деятельности с Фондом «Талант и Успех» Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Тверской области «Орион» приглашает учащихся 7-11 классов принять участие во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы».

Конкурс организует Минпросвещения РФ. В нем уже приняли участие более 90 000 обучающихся из 83 регионов России. В этом году к российским школьникам присоединяются и обучающиеся стран СНГ.

На конкурс до 15 февраля каждый участник должен представить свой проект по одному из 13 направлений прикладной науки.

Организатором и координатором Регионального этапа Конкурса является региональный центр «Орион», на базе которого 24 марта пройдет финал регионального трека.

С 16 по 22 февраля в Вышневолоцком городском округе каждый участник сможет представить свой проект и получить консультацию на мероприятии «Профильная смена «Большие вызовы». Там же пройдет тренинги по самопрезентации и публичным выступлениям, творческие мастер-классы и спортивные состязания.

Победители и призеры регионального трека примут участие в заключительном этапе, который пройдет с 10 апреля по 15 мая в дистанционном формате с экспертами Образовательного центра «Сириус».

Победители станут участниками летней смены Образовательного центра «Сириус» в Сочи, смогут претендовать на получение президентских грантов. Девятиклассники получат шанс без экзаменов поступить в экcпериментальный IT-бакалавриат Университета «Сириус». Одиннадцатиклассникам предоставлена возможность получить до 10 дополнительных баллов при поступлении в вуз.