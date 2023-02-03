Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 февраля 2023 9:07

Молодежь Тверской области приглашают поучаствовать во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов "Большие вызовы"

Мероприятие организует Минпросвещения РФ
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На конкурс до 15 февраля каждый участник должен представить свой проект

На конкурс до 15 февраля каждый участник должен представить свой проект

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В рамках совместной деятельности с Фондом «Талант и Успех» Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Тверской области «Орион» приглашает учащихся 7-11 классов принять участие во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы».

Конкурс организует Минпросвещения РФ. В нем уже приняли участие более 90 000 обучающихся из 83 регионов России. В этом году к российским школьникам присоединяются и обучающиеся стран СНГ.

На конкурс до 15 февраля каждый участник должен представить свой проект по одному из 13 направлений прикладной науки.

Организатором и координатором Регионального этапа Конкурса является региональный центр «Орион», на базе которого 24 марта пройдет финал регионального трека.

С 16 по 22 февраля в Вышневолоцком городском округе каждый участник сможет представить свой проект и получить консультацию на мероприятии «Профильная смена «Большие вызовы». Там же пройдет тренинги по самопрезентации и публичным выступлениям, творческие мастер-классы и спортивные состязания.

Победители и призеры регионального трека примут участие в заключительном этапе, который пройдет с 10 апреля по 15 мая в дистанционном формате с экспертами Образовательного центра «Сириус».

Победители станут участниками летней смены Образовательного центра «Сириус» в Сочи, смогут претендовать на получение президентских грантов. Девятиклассники получат шанс без экзаменов поступить в экcпериментальный IT-бакалавриат Университета «Сириус». Одиннадцатиклассникам предоставлена возможность получить до 10 дополнительных баллов при поступлении в вуз.