Сливочное масло для питания в детских учреждениях Тверской области не прошло проверку

Содержание сорбиновой кислоты в сливочном масле превысило допустимые нормы Фото: Андрей МИНАЕВ

Сливочное масло, предназначенное для питания в детских учреждениях Тверской области, не прошло проверку.

Исследования проводили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории по направлению территориального управления Россельхознадзора.

В ходе исследований в образце сливочного масла "Традиционное 82,5%" (производство – предприятия Орловской и Московской областей) установлено недопустимое содержание сорбиновой кислоты.

Результаты экспертизы направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителей.