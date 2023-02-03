Сливочное масло для питания в детских учреждениях Тверской области не прошло проверку

Содержание сорбиновой кислоты в сливочном масле превысило допустимые нормы
Фото: Андрей МИНАЕВ
Сливочное масло, предназначенное для питания в детских учреждениях Тверской области, не прошло проверку.
Исследования проводили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории по направлению территориального управления Россельхознадзора.
В ходе исследований в образце сливочного масла "Традиционное 82,5%" (производство – предприятия Орловской и Московской областей) установлено недопустимое содержание сорбиновой кислоты.
Результаты экспертизы направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителей.