Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 февраля 2023 8:37

Сливочное масло для питания в детских учреждениях Тверской области не прошло проверку

В составе выявлена сорбиновая кислота
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Содержание сорбиновой кислоты в сливочном масле превысило допустимые нормы

Содержание сорбиновой кислоты в сливочном масле превысило допустимые нормы

Фото: Андрей МИНАЕВ

Сливочное масло, предназначенное для питания в детских учреждениях Тверской области, не прошло проверку.

Исследования проводили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории по направлению территориального управления Россельхознадзора.

В ходе исследований в образце сливочного масла "Традиционное 82,5%" (производство – предприятия Орловской и Московской областей) установлено недопустимое содержание сорбиновой кислоты.

Результаты экспертизы направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителей.