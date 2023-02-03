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НовостиОбщество3 февраля 2023 8:23

В Тверской области открыта охота на волка

С начала года добыто 66 особей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области добыто 66 особей волка

В Тверской области добыто 66 особей волка

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В период с 1 января по 31 марта 2023 года, в соответствии с Правилами охоты, на территории охотничьих угодий Тверской области открыта любительская и спортивная охота на волка.

По данным Минприроды региона, на 2 февраля, в охотничьих угодьях Верхневолжья добыто 66 особей.

- Поддержание численности волка на оптимальном уровне обеспечивает минимальный ущерб от его хищнической деятельности и благоприятно сказывается на росте численности копытных животных, - отмечают специалисты.

Напомним, что в конце января жители Торжокского района сообщили, что вблизи деревень бродят волки. В лесу были замечены следы и кровь убитого оленя.