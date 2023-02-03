Роспотребнадзор по Тверской области проведет "горячую линию" по качеству парфюмерии и косметики

Роспортебнадзор по Тверской области проведет "горячую линию" по качеству парфюмерии и косметики Фото: Татьяна Коркина

Управлением Роспотребнадзора по Тверской области с 6 по 17 февраля 2023 года будет организована "горячая линия" для тематического консультирования граждан по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции.

Граждане смогут задать вопрос или получить консультации по телефону Консультационного центра для потребителей (4822) 32-00-02. Также можно направлять вопросы по электронному адресу fbuz69@fguz-tver.ru.

Время работы "горячей линии": ежедневно с 9:00 до 17:00, кроме выходных.

Телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).