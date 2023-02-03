Фальсификат молочных продуктов обнаружили в соцучреждениях Тверской области

Молочная продукция оказалась фальсификатом Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалистами Тверской межобластной ветлаборатории установлена фальсификация состава молочных продуктов, предназначенных для питания в домах-интернатах для престарелых и инвалидов.

В соучреждениях был осуществлен отбор образцов сметаны 20% (производство - Москва), питьевого молока 3,2% (производство – Краснодарский край) и сыра "Российский" (производство - Брянская область).

В ходе исследований представленных проб в лаборатории установили содержание в молочных продуктах растительных стеринов: бета-ситостерина, кампестерина и стигмастерина.

Результаты направлены в надзорные ведомства для принятия соответствующих мер в отношении производителей фальсификата.