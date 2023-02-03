Жителя Твери будут судить за сбыт фальшивой купюры

Мужчина пытался сбыть поддельную купюру Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратурой Заволжского района Твери утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчину будут судить по части 1 статьи 186 УК РФ.

Установлено, что в 2019 году местный житель приобрел поддельную пятитысячную купюру, хранил ее по месту жительства и перевозил на общественном транспорте.

Сбыть купюру мужчина пытался в "Кредо", однако продавец усомнился в ее подлинности и вызвал сотрудников правоохранительных органов.

Фигуранту грозит лишение свободы сроком до 8 лет. Уголовное дело направлено в Заволжский районный суд Твери.