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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 7:03

В Тверской области судимая женщина из ревности сожгла гараж бывшего мужа

На нее завели уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Женщина приревновала бывшего мужа и сожгла его гараж Фото: УМВД России по Тверской области

Женщина приревновала бывшего мужа и сожгла его гараж Фото: УМВД России по Тверской области

ЧП произошло в Торжке возле одного из частных домов. Сообщение о возгорании гаража поступило в дежурную часть. Пожар потушили сотрудники МЧС и сообщили, что предварительной причиной пожара является поджог.

Подозреваемую задержали по "горячим следам". Ею оказалась 38-летняя ранее судимая жительница Торжокского района. Подозреваемая призналась, что сожгла гараж из ревности к бывшему мужу, облив строение воспламеняющейся жидкостью. В результате возгорания повреждена часть крыши и наружная обшивка строения.

По ч. 2 статьи 167 УК РФ возбуждено уголовное дело. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде.