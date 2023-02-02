Изготовление загранпаспортов нового образца в Тверской области отложено до середины марта Фото: Татьяна Коркина

Управление по вопросам миграции УМВД России по Тверской области сообщает, что в связи с поступившей информации из ОА "Гознак", изготовление загранпаспорта с электронным носителем информации по техническим причинам предварительно отложено до середины марта 2023 года.

Граждане могут в рабочем режиме подать документы на его изготовление, при поступлении паспорта в УВМ УМВД России по Тверской области заявителю придет сообщение о готовности документа.

Если необходимо срочно выехать за пределы Российской Федерации управление рекомендует обратиться за получением паспорта сроком действия на 5 лет без электронного чипа. Заявление о выдаче паспорта нового образца может остаться на рассмотрении либо быть отозвано.

Подробная информация по телефонам: 8 (4822) 70-61-37, 70-61-38.