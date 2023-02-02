Промышленное производство в Тверской области за 2022 год сократилось на 3,2%

Данные о промышленности в регионе представил Тверьстат. Фото: Иван ВИСЛОВ

Информацию о динамике промышленного производства обнародовал Тверьстат. Согласно данным ведомства, объёмы промышленного производства Тверской области в декабре 2022 года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 1,6%. Зато за месяц (по сравнению с ноябрем 2022 года) выросли на 15%. В целом за 2022 год промышленное производство уменьшилось на 3,2% по сравнению с 2021 годом.

В декабре 2022 года рост объёмов производства (в сравнении с декабрём 2021-го) показали:

- предприятия по добыче полезных ископаемых (+ 58,1%)

- предприятия обрабатывающих производств (+ 4,1%).

Снижение объёмов производства за аналогичный период произошло в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на 18,7% и в энергетическом секторе – на 14,2%.