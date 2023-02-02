Мужчину, страдающего алкогольной зависимостью, лишили водительских прав в Твери

Суд обязал мужчину вернуть водительское удостоверение Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокурор Московского района Твери обратился в Заволжский районный суд с административным исковым заявлением о прекращении действия права на управление транспортными средствами местного жителя.

Установлено, что 61-летний мужчина страдает от алкогольной зависимости и состоит на диспансерном наблюдении. Водительское удостоверение ему было выдано в 2020 году. Наличие данного документа создает угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

- Решением Заволжского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены. Ответчик обязан возвратить в УГИБДД УМВД России по Тверской области водительское удостоверение, - сообщили в пресс-службе суда.