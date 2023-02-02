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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 15:05

Жительница Твери убила брата ножом в голову

Фигурантка заключена под стражу
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Женщину заключили под стражу по подозрению в убийстве

Женщину заключили под стражу по подозрению в убийстве

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Органами предварительного следствия 32-летняя жительница Твери обвиняется в убийстве.

Преступление было совершено 28 января 2023 года. Подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры ударила 25-летнего брата ножом в висок и легла спать.

- Потерпевший самостоятельно выдернул нож из головы, после чего упал на пол и скончался. Утром женщина обнаружила брата лежащим в кухне на полу в луже крови и вызвала скорую медицинскую помощь, которая констатировала смерть потерпевшего, - сообщили в пресс-службе Заволжского районного суда.

По ч.1 ст. 105 УК РФ фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы. Женщина заключена под стражу.