Жительница Твери убила брата ножом в голову

Женщину заключили под стражу по подозрению в убийстве Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Органами предварительного следствия 32-летняя жительница Твери обвиняется в убийстве.

Преступление было совершено 28 января 2023 года. Подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры ударила 25-летнего брата ножом в висок и легла спать.

- Потерпевший самостоятельно выдернул нож из головы, после чего упал на пол и скончался. Утром женщина обнаружила брата лежащим в кухне на полу в луже крови и вызвала скорую медицинскую помощь, которая констатировала смерть потерпевшего, - сообщили в пресс-службе Заволжского районного суда.

По ч.1 ст. 105 УК РФ фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы. Женщина заключена под стражу.