Житель Тверской области на покупку рыбы и морепродуктов в среднем тратит 338 рублей в месяц

И как мы умудряемся тратить на рыбу так мало при таких то ценах? Видать, покупаем редко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным Тверьстата, на покупку рыбы и рыбных продуктов жители Тверской области тратят 4% от всех своих расходов на питание.

Ведомство приводит информацию по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств региона за 3 квартал 2022 года. Расходы на покупку рыбы и рыбопродуктов (включая морепродукты) в среднем на одного респондента в месяц составили 338 рублей.

На человека в месяц:

- 146 рублей тратилось на приобретение свежей рыбы;

- 63 рубля - на покупку рыбных консервов;

- 55 рублей - на селёдку (солёную, копчёную или маринованную).